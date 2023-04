Katholischer Frauenbund Illertissen feiert 70-jähriges Bestehen

Im Bräuhaussaal fand 1953 die Gründung statt. Noch immer bereichern die Frauen mit vielfältigen Aktionen das Leben in der Pfarrgemeinde.

Seit inzwischen 70 Jahren gibt es den katholischen Frauenbund in Illertissen. Das wird am kommenden Wochenende gefeiert.

Im Mai 1953 führte der im Rahmen von Pfarrer Alois Ohreiter im Bräuhaussaal einberufene Frauentag, in Anwesenheit der Diözesanvorsitzenden Elisabeth Scherer aus Augsburg, zur Gründung des Katholischen Frauenbundes Illertissen. Zur Vorsitzenden wurde Centa Weinhart, zu ihrer Stellvertreterin Pia Jaumann, gewählt. Die engagierten Frauen erkannten die damalige materielle Not der Nachkriegszeit in weiten Kreisen der Bevölkerung, den Waisenhäusern, den Flüchtlingsdurchgangslagern, der Diaspora und in den Missionen. An diesen Bedürfnissen richtete der Frauenbund seine Arbeit aus. Es wurde gesammelt, genäht, gestrickt, instandgesetzt und verschickt.

Die Aktivitäten des Frauenbundes Illertissen sind vielfältig

Adventsbasare, Bastelkurse, die Gestaltung von Gottesdiensten oder Maiandachten, Wallfahrten, Bibelnachmittage, Einkehrtage, Fortbildungen, Mutter-Kind-Gruppen sind nur einige Beispiele aus dem großen ehrenamtlichen Einsatz der Frauen. Zu den bereits zur Tradition gewordenen Veranstaltungen kamen immer neue Aktionen hinzu.

Mit dem enormen Spendenaufkommen, das der Frauenbund mit seinen Veranstaltungen erarbeitete, konnten in den vergangenen Jahrzehnten viele gemeinnützige Projekte unterstützt werden. Zuletzt wurde wieder durch den Verkauf von Palmbuschen und -brezen eine stattliche Summe für caritative Zwecke gespendet.

Der ökumenische Gedanke ist den Frauen in Illertissen wichtig

Seit sieben Jahrzehnten wirkt nun der Illertisser katholische Frauenbund mit seinen derzeit 120 Mitgliedern in der Pfarrei St. Martin und gestaltet das kirchliche Leben in vielfältiger Weise mit. Dem ökumenischen Gedanken entsprechend finden jährlich, gemeinsam mit dem Frauenkreis der evangelischen Christuskirche, das ökumenische Frauenfrühstück mit Vortrag, der Weltgebetstag der Frauen mit Andacht sowie ein regelmäßiger Austausch statt.

Viele Jahre leitete Reini Link das Frauengremium. Zum Gründungsjubiläum sagt Gabriele Bergmeir, die seit 2013 Vorsitzende ist: „Ich freue mich sehr, dass wir noch mit vielen aktiven Frauen die kirchlichen Belange und die Seelsorge unserer Pfarrei ebenso mittragen können wie das sozial-caritative Engagement im Dienst unserer Gemeindemitglieder und Mitbürger.“

Am Samstag, 29. April, um 18 Uhr feiert der Frauenbund Illertissen sein 70-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin, zelebriert von Stadtpfarrer Andreas Specker. Anschließend wird um 19 Uhr zu einem Empfang mit Grußworten geladener Gäste und mit Imbiss in den Pfarrsaal St. Martin geladen. (AZ)