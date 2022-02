Illertissen

11:45 Uhr

Keine Wildtiere im Zirkus: Das sagen Leserinnen und Leser dazu

Der Moskauer Circus gastierte einst in Neu-Ulm: Damals noch mit Tigern. In Illertissen sind Wildtiere aber verboten.

Plus Der Moskauer Circus gastiert in Illertissen - ohne Tiere, denn das verbietet die Stadt generell. Nutzer unserer Facebook-Seite haben dazu eine klare Meinung.

Von Rebekka Jakob

Das Thema Tiere im Zirkus bewegt unsere Leserinnen und Leser - und auch auf der Facebookseite der Illertisser Zeitung wurde diese Woche kräftig darüber diskutiert. Wie berichtet, muss der Moskauer Circus bei seinem Gastspiel in Illertissen in dieser Woche auf Showauftritte mit Tieren verzichten, so gibt es eine bereits vor einigen Jahren getroffene Regelung der Stadt vor. Auf unserer Facebookseite haben die Nutzer darüber abgestimmt: In Illertissen sind Wildtiere im Zirkus verboten: Ist das schade oder richtig so?

