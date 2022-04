Mit dem Shuttle-Bus auf Entdeckertour: Neues Angebot am Museumstag

Sechs Museen in Illertissen, Kellmünz und Roggenburg beteiligen sich am internationalen Museumstag. Wer möchte, der kann am 15. Mai auf das Auto verzichten.

Wer die Vielfalt der Museen in der Region kennenlernen möchte, muss dafür Mitte Mai nicht nach Ulm oder Neu-Ulm fahren. Auch sechs Einrichtungen im südlichen Landkreis Neu-Ulm beteiligen sich am Programm zum internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai. Hinzu kommt ein besonderes Angebot: Kostenlose Shuttle-Busse steuern die Museen in Illertissen, Kellmünz und Roggenburg an. Möglich macht es eine Förderung aus dem Regionalbudget für Projekte im Rahmen der ländlichen Entwicklung.

Andreas Probst spricht von einem "Entdeckertag", den die ILE-Region Iller-Roth-Biber zusammen mit den beteiligten Einrichtungen sowie Fachleuten aus dem Landkreis konzipiert hat. Die Abkürzung ILE steht für integrierte ländliche Entwicklung. Die ILE Iller-Roth-Biber ist ein Zusammenschluss aus den Kommunen Buch, Illertissen, Kellmünz, Oberroth, Osterberg, Roggenburg und Unterroth. Ihr Ziel ist es, in sechs verschiedenen Handlungsfeldern Projekte zu initiieren und zu verwirklichen, um gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Die Aktion am Museumstag fällt unter den Bereich Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaft. Als Regionalmanager unterstützt Probst seit Dezember 2020 die Kommunen bei der Umsetzung der Projekte.

Die beiden Busrouten starten und enden am Bahnhof in Illertissen

Eine Zeitreise zu den Römern, ein barockes Kleinod, Schlossgeschichten sowie Wissen über Garten und Natur - das alles steht am 15. Mai im südlichen Landkreis auf dem Programm. Das bayerische Bienenmuseum und das Museum Illertissen im Vöhlinschloss, das Museum der Gartenkultur an der Jungviehweide, der archäologische Park Kellmünz, das Klostermuseum sowie das Walderlebniszentrum in Roggenburg machen mit, ganztägig ist Fachpersonal vor Ort, außerdem werden Führungen angeboten. "Da ist für alle Altersgruppen was dabei", sagt Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle. Das kostenlose Programm solle Lust darauf machen, diese Ziele in der Umgebung zu erkunden.

Was ist zum internationalen Museumstag 2022 in der Region geboten? Das seht ihr in diesem Video.

Ein Trailer auf der Video-Plattform Youtube führt Interessierte schon vorab an die Orte des Geschehens. Wer sich dann am 15. Mai zwischen 11 und 17 Uhr auf den Weg machen möchte, kann sein Auto stehen lassen. Die Shuttle-Busse bringen die Besucherinnen und Besucher zu allen sechs Einrichtungen. Es gibt zwei Routen, jeweils zur vollen Stunde fahren die Busse am Illertisser Bahnhof ab. In der einen Richtung geht es über Betlinshausen, Tiefenbach und Gannertshofen zunächst nach Roggenburg und von dort weiter über Buch, Unterroth, Oberroth, Osterberg und Weiler nach Kellmünz. In der Gegenrichtung steuern die Busse zunächst das Illertisser Schloss und das Museum der Gartenkultur an, bevor es über Untereichen und Altenstadt nach Kellmünz geht. Die Runden werden jeweils komplettiert und enden wieder am Illertisser Bahnhof.

Am 7. August findet ein weiterer Entdeckertag im Landkreis Neu-Ulm statt

Die Busse erschließen zwar lediglich die ILE-Kommunen. Der Aktionstag richte sich aber ausdrücklich auch an Kulturinteressierte aus den anderen Städten und Gemeinden im Landkreis, betont Stölzle. Er lädt Menschen, welche die Einrichtungen noch nicht kennen, dazu ein, einfach mal reinzuschnuppern. Außerdem dankt er Probst ausdrücklich für sein Engagement. "Er füllt unsere Kooperation mit Leben", sagt der Bürgermeister über den Regionalmanager. Er ist überzeugt: Das integrierte ländliche Entwicklungskonzept wäre mit Sicherheit in der Schublade verschwunden, wenn die Kommunen ihn nicht hätten.

Einzelne Museen aus dem Landkreis-Süden hatten sich Probst zufolge in der Vergangenheit schon an Museumstagen beteiligt, aber nicht in dem Umfang wie in diesem Jahr. Er hat einen Antrag eingereicht, um finanzielle Unterstützung für die Organisation, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und den Bustransfer aus dem Regionalbudget zu erhalten. "Wir bekommen 80 Prozent der Nettokosten gefördert", berichtet er. Gleichzeitig macht er schon auf einen zweiten "Entdeckertag" in diesem Jahr aufmerksam: Am 7. August 2022 ist ein Freizeit- und Familientag geplant.