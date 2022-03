Illertissen

Kinder bepflanzen eine große Wiese in Illertissen mit Bäumen

Plus 380 Schülerinnen und Schüler der Bischof-Ulrich-Grundschule setzen 16 Bäume ein. Warum sie damit einer bestehenden Streuobstwiese eine Zukunft geben.

Von Regina Langhans

Wenn 380 Kinder auf einer Wiese geschäftig hin und her rennen, ist einiges geboten. So geschehen ist das auf der inzwischen der Stadt Illertissen gehörenden Schließer-Wiese neben der Obenhausener Straße, wo am Donnerstag 16 Klassen der Bischof-Ulrich-Grundschule 16 Obstbäume gepflanzt haben. Damit wurde einem Stück alter Streuobstwiese ein Streifen mit jungen Bäumchen angefügt und dem Standort eine Zukunft gegeben. Als Lehrerinnen hoffen Silvia Lang und Anja Rothdach, ihren Kindern bleibende Eindrücke vom gemeinsamen Bäumepflanzen mitgeben zu können: „Dass sie als Erwachsene später mit den eigenen Kindern vorbeikommen, von der Aktion erzählen und gemeinsam die Früchte ernten." Hochstämme tragen nach etwa 18 Jahren erstes Obst.

