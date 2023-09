Kinderfest in Illertissen: Wird es 2024 einen Umzug geben?

Plus Der Termin für das Fest steht. Allerdings gibt es auch Befürchtungen, dass nicht genügend Helfer mitmachen. Der Stadtrat hat jetzt eine Entscheidung getroffen.

Zweimal gab es wegen der Corona-Pandemie eine Absage. Doch im kommenden Jahr soll das Historische Kinderfest in Illertissen wieder stattfinden. Mitte Oktober tagt das Festkomitee und startet in die heiße Phase der Vorbereitungen. Vorher allerdings hatte der Stadtrat noch eine schwere Entscheidung zu treffen: Wird es 2024 den traditionellen Kinderfest-Umzug geben?

Fest steht schon der Termin des Kinderfestes, das auf das Vermächtnis des Fabrikanten Jacob Riegel zurückgeht. Am Samstag, 6. Juli 2024, soll die Traditionsveranstaltung starten, informierte Susanne Schewetzky die Stadtratsmitglieder. "Wir haben bereits diskutiert, wie das Kinderfest 2024 aussehen kann." Dabei wurde deutlich: Schon bei der jüngsten Auflage des Festes vor nunmehr fast acht Jahren hatten die Organisatoren große Probleme, Helferinnen und Helfer zu finden. Die Schulleitungen hatten Bedenken geäußert, wie das im kommenden Jahr aussehen könnte. Sie befürchten, dass sich nicht genügend Eltern für die aufwendigen Festvorbereitungen einsetzen. Auch bei den Lehrerinnen und Lehrern werde es immer schwierig, den zusätzlichen großen Aufwand nicht zuletzt bei der Auswahl und der Anprobe der Kostüme für den Umzug in historischen Gewändern zu schultern.