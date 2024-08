Kindergarten spendet an Kindergarten

Beim Knaxiade-Sommerfest des Don Bosco Kindergartens in Illertissen verköstigte der Elternbeirat die großen und kleinen Gäste mit Eis, Obst und leckeren selbstgebackenen Kuchen und sammelte Spenden für den überfluteten Kindergarten in Babenhausen. Dabei kamen 400 Euro zusammen, die an Herrn Heratsch vom Elternbeirat des Kindergarten „Sternschnuppe“ weitergegeben wurden, um diesen beim „Wiederaufbau“ zu unterstützen.