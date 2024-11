Kirchenkonzert in St. Martin greift 500-jähriges Jubiläum der Hosannaglocke auf

Das Kirchenkonzert in St. Martin in Illertissen mit großem Chor und Kammerorchester ist dieses Jahr mit „Te Deum“ im Sinne von „Großer Gott wir loben dich“ überschrieben. Wolfram Seitz, der die Gesamtleitung hat, räumt dabei neben den Solisten auch der Martins- oder Hosannaglocke einen „bedeutungsvollen Auftritt“ ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 23. November, ab 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Illertissen statt. Karten gibt es in der Buchhandlung Zanker oder an der Abendkasse.

