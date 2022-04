Kirchenmusik in St. Martin gibt sich wieder von meditativ bis furios

Organist und Dirigent Markus Hubert hat vor seinem Abschied als Kirchenmusiker ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

In der Kirchenmusik St. Martin in Illertissen beginnt das Konzertjahr jeweils mit dem Karfreitag. Das hängt mit den liturgischen Anlässen zusammen, die das Programm wesentlich mitbestimmen. Aber eben nicht nur, wie ein Blick in die Vorschau auf das erste Halbjahr zeigt. Abgesehen von Orchestermessen an hohen Festtagen – aktuell Ostersonntag (10.30 Uhr) die Spatzenmesse in C-Dur (Wolfgang Amadeus Mozart), das Händel-Halleluja und das Trompetenkonzert in D-Dur (Georg Philipp Telemann) mit Michael Bischof – werden Kirchenkonzerte und weltliche Werke aufgeführt. Ein Überblick:

Freitag, 15. April, 19 Uhr, Stadtpfarrkirche: Konzert am Karfreitag mit Stefan Barcsay (Gitarre) und Markus Hubert (Orgel). Zur Aufführung kommen unter anderem Werke des Barockkomponisten und Organisten Georg Muffat , des Gitarrenvirtuosen und Komponisten Fernando Sor oder von Dieterich Buxtehude , einem berühmten Vertreter der norddeutschen Orgelschule. Mit Stücken von André Herteux, Dozent für Gitarre und Crossover an der Musikhochschule Nürnberg , bringt der Sologitarrist und Berufsfachschullehrer Barcsay in Krumbach auch zeitgenössische Musik zu Gehör. Roswitha Nodin , Leiterin der Realschule Illertissen , liest Texte von Christamaria Schröter . Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Samstag, 7. Mai, 19 Uhr, Stadtpfarrkirche: Oratorium anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Kammerchors St. Martin in Illertissen. Zur Aufführung kommt der "Messias" von Georg Friedrich Händel in seiner englischen Originalversion für vier Soli, Chor und einer kleinen Besetzung des Kammerorchesters. Die Gesamtleitung hat Markus Hubert, die Solisten sind Magdalena Dijkstra (Sopran), Christine Mittermair (Alt), Gábor Molnar (Tenor) sowie Tobias B. Freund (Bass). Das Opus mit vertonten Texten des Alten und Neuen Testaments gehört bis heute zu den populärsten Beispielen geistlicher Musik. Besonders bekannt und bei allerlei festlichen Anlässen zu hören ist der Chor "Halleluja" mit Pauken und Trompeten.

Noch-Kirchenmusiker Markus Hubert an der Jann-Orgel in St. Martin in Illertissen. Foto: Regina Langhans (Archivbild)



Sonntag, 3. Juli, 20 Uhr, Klassik im Brunnenhof: Das Konzertprogramm verspricht eine "Spanische Nacht". Wobei die Bühne diesmal ganz dem Kammerorchester St. Martin und Oliver Post, Solo- und Konzertgitarrist sowie Lehrer an der Musikschule Oberallgäu Süd, gehört. Das Publikum darf sich auf furiose Rhythmen und gern gehörte Ohrwürmer im Schatten des Kirchturms der Stadtpfarrkirche freuen. Aufgeführt werden die "Carmen-Suiten" von Georges Bizet, das Concierto de Aranjuez von Joaquín Rodrigo sowie der "Bolero" von Maurice Ravel. Die Gesamtleitung hat Markus Hubert. Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert im Kolleg der Schulbrüder statt, worüber aber rechtzeitig informiert wird.

Sonntag, 17. Juli, 18 Uhr, im Brunnenhof: Carillonkonzert, wobei das Spiel aus dem Turm ins Freie übertragen wird. Am Spieltisch sitzt der Universitätscarilloneur und promovierte Musikwissenschaftler Jürgen Buchner aus Würzburg. Er ist zwischenzeitlich in Illertissen ein gern gehörter Virtuose an dem schwergewichtigen Glockenspiel.

Wie berichtet, hört mit Ende des Schuljahres im Sommer Markus Hubert mit seiner Tätigkeit als Kirchenmusiker in St. Martin auf. Er wechselt als Lehrer für Musik und Englisch vollständig in den Dienst der Johannes-von-La Salle-Realschule in Illertissen. Wie das Programm der Kirchenmusik in St. Martin in der zweiten Jahreshälfte aussieht, lässt sich erst bekanntgeben, wenn der neue Kirchenmusiker feststeht. Derzeit läuft noch die Bewerbungsfrist.