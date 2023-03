Illertissen

13:00 Uhr

Kirchenmusiker Wolfram Seitz startet Konzertreihe in Illertissen mit Filmdebüt

Wolfram Seitz, Organist und Kirchenmusiker in der Pfarrei St. Martin in Illertissen, setzt mit den geplanten kirchenmusikalischen Aufführungen interessante Akzente.

Plus Die Vorschau fürs erste Halbjahr in der Pfarrei St. Martin in Illertissen bietet neue und bekannte Musikformate.

Von Regina Langhans

Wolfram Seitz hat, wie berichtet, im Januar den Platz an der Jann-Orgel und den Taktstock für die Chöre und das Kammerorchester in der Pfarrei St. Martin in Illertissen übernommen. Nun gibt er auch eine Zusammenstellung der im ersten Halbjahr geplanten kirchenmusikalischen Konzerttätigkeiten bekannt. Der Anfang ist bereits gemacht, indem zusammen mit Pfarrer Andreas Specker das Format „Auszeit zur Marktzeit“ während der Fastenwochen begonnen hat. Im Folgenden ein Überblick:

