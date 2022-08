Klara Leitner feiert 100. Geburtstag - und liest täglich die Zeitung

Die Illertisserin bekommt zu ihrem Ehrentag viele Glückwünsche und Blumen. Sie ist immer noch fit und hat ein ungewöhnliches Hobby.

Die Blumen häufen sich schon fast zu Bergen in Klara Leitners Wohnzimmer - und das aus gutem Grund: Die Illertisserin hat kürzlich ihren 100. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Ehrentag darf man schon mal viele Blumengrüße empfangen. Die duftenden Geschenke kamen von Bekannten und Freunden aus aller Welt: aus der Slowakei, Australien und Kanada.

Zum Ehrentag der Jubilarin am 18. August kamen viele Gratulanten, berichtet Klara Leitners Nichte Barbara Pototschnik unserer Redaktion. Die Familie reiste aus nah und fern an, Nachbarn gratulierten: Alle wünschten der 100-Jährigen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit.

Klara Leitner wurde in der Slowakei geboren

Klara Leitner wurde vor 100 Jahren in Svedlar, nahe Kosice, in der Slowakei geboren. Durch die Kriegswirren landete sie erst in Mecklenburg, wo dann auch ihre Eltern und Geschwister waren. Später kam sie über Göttingen nach Illertissen. Dort lernte die Jubilarin ihren Mann Anton kennen, die beiden heirateten im Jahr 1952. Insgesamt waren Anton und Klara Leitner stolze 59 Jahre verheiratet.

Leitners Sohn Werner, der sie auch betreut, wohnt in Stuttgart, und ihre Tochter Traute lebt mit ihrer Familie in der Slowakei. Klara Leitner hat vier Enkel, vier Urenkel und zwei Ururenkel. Ihre Nichte erzählt, dass die Jubilarin noch fit ist: Sie liest jeden Tag die Zeitung - und zwar ohne Brille. Außerdem ist Sport ihre Leidenschaft, deswegen verfolgt sie sozusagen jedes sportliche Ereignis im Fernsehen. (cao, AZ)