Illertissen

vor 31 Min.

Klaus Ammann mixt Big-Band-Sound und Volkslieder

Lokal 650 Fans erleben das Konzert zum Jubiläum beim Freundeskreis Kultur im Schloss in der Vöhlinhalle in Illertissen. Ein Rundumschlag durch die Populärmusik.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Üppigen Bigband-Sound bei "In The Mood" (Glenn Miller), Western-Romantik bei "Spiel mir das Lied vom Tod" (Ennio Morricone) oder Volksliedgut mit "Ade zur guten Nacht": Der Rundumschlag in der populären Musik ist dem Klaus Ammann Orchester gelungen. In der Erwartung auf ein besonderes Konzert zur Feier des 20-jährigen Bestehens des Freundeskreises Kultur im Schloss waren 650 Fans in die Illertisser Vöhlinhalle gekommen – und begeistert.

