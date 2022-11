Illertissen

06:00 Uhr

Klaus Heinze aus Illertissen holt die Nachtfalter ans Tageslicht

Plus Jahrzehntelang hat der Naturschützer die Falter im Großraum Neu-Ulm, Günzburg, Mindelheim und Biberach erforscht. Einige Arten gibt es bereits nicht mehr.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Wer zur nächtlichen Zeit durch die Natur streift, macht vielleicht spannende Entdeckungen, die Stoff für allerlei Geschichten sein könnten. Doch der Naturschützer und Schmetterlingsforscher Klaus Heinze hat da nur Augen für Nachtfalter, weswegen er auch mit Kamera und entsprechender Ausrüstung unterwegs ist. Auf seine viel beachtete Publikation im Jahr 2016 über Tagfalter in fünf Landkreisen der Region folgt nun 2022 das Pendant über Nachtfalter. Es werden 1185 Arten gezählt, wobei 739 Arten in den Untersuchungsgebieten festgestellt und 688 von Heinze vorgefunden wurden. 129 der größten und schönsten Falter hat er in seinem Buch beschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen