Kleinbus und Auto stoßen bei Jedesheim zusammen

Kurz nach 16.30 Uhr kam es am Donnerstagnachmittag in Jedesheim zu einem Unfall, bei dem ein Kleintransporter eines Busunternehmens mit einem Auto zusammenstieß. Der Unfall ereignete sich an der Autobahnunterführung im Neuen Weg.

Nähere Informationen zu Verletzten sowie zur Ursache und zur Schadenshöhe waren am Donnerstagabend noch nicht bekannt. Die Feuerwehren Jedesheim und Illertissen waren im Einsatz, ebenso Rettungsdienst und Polizei. (wis)