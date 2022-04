Kleine Künstler machen großartige Musik in Illertissen

Plus Die Musikschule Dreiklang präsentiert sich erstmals wieder vor Publikum. Ein tolles Gefühl - nicht nur für die jungen Musikerinnen und Musiker.

Ein lange nicht gebotener Anlass hat vergangenen Sonntag das Publikum in die Illertisser Schranne strömen lassen: 42 Kinder und Jugendliche der Städtischen Musikschule Dreiklang zeigten ihre Fortschritte auf Tasten-, Streich- und Blasinstrumenten, im Gesang oder Ballett. Die Freude am unbeschwerten Auftreten nach Online- oder eingeschränktem Präsenzunterricht war ihren Beiträgen anzumerken. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sparten nicht mit wohlverdientem Applaus.