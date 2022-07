Kleintransporter fährt gegen Auto, Fahrer flüchtet: 4000 Euro Schaden

Ein Unbekannter fährt in Illertissen einen Mercedes an und beschädigt diesen massiv. Spuren deuten auf einen Pritschenwagen oder Kleintransporter hin.

In Illertissen ist am Dienstagabend ein Mercedes massiv beschädigt worden. Laut Polizeibericht wurde der Wagen zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lieferdienstes an der Memminger Straße angefahren. Das unbekannte Fahrzeug touchierte das Auto im Heckbereich und verursachte einen Schaden von etwa 4000 Euro.

Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise

Bei der Unfallaufnahme fanden Beamte diverse Fahrzeugteile einer Rückbeleuchtung, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Aufgrund der Spurenlage handelte es sich um einen Pritschenwagen oder einen Kleintransporter. Die Polizei Illertissen nimmt unter der Telefonnummer 07303/96510 Hinweise entgegen. (AZ)