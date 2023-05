Kleintransporter steckte voller Autoscheinwerfer

Die Polizei entdeckt bei einer Kontrolle nahe Illertissen eine ganze Menge hochwertiger Fahrzeugteile. Wurden sie gestohlen?

Fahnder der Grenzpolizei Pfronten haben in der Nacht zum Samstag auf der A 7 am Autobahnparkplatz Tannengarten-West eine ganze Menge hochwertiger Fahrzeugscheinwerfer sichergestellt. Die Polizisten kontrollierten einen Kleintransporter mit zwei Insassen. Beide gaben an, auf dem Weg nach Österreich zu sein, um Waren auszuliefern. Im Laderaum des Fahrzeuges entdeckten die Grenzpolizisten verschiedenste Frontscheinwerfer für BMW- und Audi-Fahrzeuge. Einige der Scheinwerfer wirkten neuwertig sowie hochpreisig, berichtet die Polizei.

Für drei Scheinwerfer konnten die Männer ein Schreiben vorweisen, das auf eine Abholung bei einem Autohaus hindeutete. Rechnungen oder Ähnliches führten sie jedoch nicht mit. Die Preise, die sie für die Scheinwerfer bezahlt haben wollen, klangen in den Ohren der Kontrolleure ebenfalls unglaubwürdig. Aufgrund der Gesamtumstände stellten die Polizeibeamten neun Scheinwerfer sicher, da von einem Diebstahlsdelikt ausgegangen wird. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft leiteten die Beamten gegen die Fahrzeuginsassen ein Strafverfahren ein. (AZ)