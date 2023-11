Illertissen

Klimawandel und Trockenheit: Profis geben Tipps für die Grabpflege

Plus Zwei Gärtnermeister sprechen über Trends bei der Grabgestaltung. Das sind ihre Empfehlungen für eine dekorative Bepflanzung im Herbst und Winter.

Von Regina Langhans

Jahr für Jahr bepflanzen und dekorieren Angehörige zum Feiertag Allerheiligen am 1. November die Grabstätten ihrer Liebsten neu. Das ist eine schöne Tradition und drückt Wertschätzung gegenüber den Verstorbenen aus. Grabpflege ist eine sehr persönliche Angelegenheit, aber Gartenwissen kann dabei hilfreich sein. Neue Trends sind gefragt, und auch der Klimawandel spielt eine zunehmende Rolle. Gärtnermeister Marcel Stenke gewährt Einblicke bei der dekorativen Bepflanzung eines alten Familiengrabes. Sein Vater Alfred Hummel, Chef der gleichnamigen Gärtnerei in Illertissen, weiß bestens Bescheid über die Veränderungen in der Branche.

So erzählt Hummel: „Früher dominierten großflächige Grabbepflanzungen, und an Allerheiligen prangten breite Gestecke oder üppige Chrysanthemenschalen auf den Gedenkstätten.“ Spätestens mit dem ersten Schnee war alle Blumenpracht erfroren. Inzwischen werde kleinteiliger gepflanzt und statt bunter Blüten setzten die Menschen vermehrt auf bunte Blätter und farbige Gräser, welche den Winter überstehen könnten. Die zwischenzeitlich in vielen Farben erhältliche Erikasorte Calluna, Skimmien mit weinroten Knospen oder kleinblühende Stiefmütterchenarten seien ebenfalls winterhart und dienten zur Auflockerung der sogenannten Strukturpflanzen, sagt Hummel. Diese gibt es in bunter Auswahl in gedämpften Farben, angefangen bei den rot bis violett erscheinenden Purpurglöckchen, silbergrauem Lavendel, Stacheldraht oder dem silberblättrigen Greiskraut. Hinzu kommen immergrüne Gewächse wie die Strauchveronika, Fetthennen, Wolfsmilchgewächse oder als Klassiker die Efeuarten.

