Knapp 100.000 Euro Schaden bei zwei Unfällen

Wegen zweier Unfällen mit zusammen sechs leicht Verletzten und einem gesamten Schaden in Höhe von nahezu 100.000 Euro musste am Samstagvormittag die Feuerwehr Illertissen auf die A 7 ausrücken, wobei sie jeweils von den Nachbarwehren Altenstadt und Weißenhorn zur Vorwarnung unterstützt wurde.

Der erste Unfall geschah gegen 7.20 Uhr. Hier befuhr ein 24-Jähriger den linken Fahrstreifen der A7 in Richtung Süden bei stockendem Verkehr. Verkehrsbedingt musste er kurz nach der Einfahrt Illertissen stark abbremsen. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender, 66-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr dem Vordermann von hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei der vier Insassen in beiden Fahrzeugen leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der linke Fahrstreifen war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für mehr als eine Stunde gesperrt. Hier entstand Schaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro.

Gut zwei Stunden später, nachdem die Feuerwehrleute gerade zum Frühstück nach Hause gekommen waren, kam es gegen 9.35 Uhr auf der A7 in Richtung Ulm zu einem weiteren Unfall aus nahezu derselben Ursache. Auf Höhe von Tiefenbach erkannte eine 26-jährige Pkw-Fahrerin einen vor ihr verkehrsbedingt stark abbremsenden 58-jährigen Autofahrer zu spät und fuhr ihm hinten auf. Dies führte zu erheblichem Schaden an beiden Fahrzeugen. Dieser wird auf 45.000 Euro geschätzt. Auch hier wurden durch den Aufprall drei der insgesamt vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt. In beiden Fällen sicherte die Feuerwehr Illertissen die Unfallstellen ab und leitete den Verkehr vorbei. Dennoch entstand jeweils ein Stau, der sich auch auf die Staatsstraße 2031 zwischen Altenstadt und Vöhringen auswirkte. (wis)