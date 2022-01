Knapp 800 "Spaziergänger" ziehen durch die Illertisser Innenstadt

Mit Tröten, Trillerpfeifen und Rufen machen Gegner der Corona-Maßnahmen in Illertissen auf sich aufmerksam. Es waren wohl weniger als eine Woche zuvor.

Hunderte Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen haben sich am Sonntagnachmittag wieder in der Illertisser Innenstadt zu einem gemeinsamen "Spaziergang" getroffen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen entlang der Ulmer Straße zunächst von der Hirsch-Kreuzung aus in Richtung Norden, überquerten am Kreisverkehr bei Aldi die Straße und kehrten danach wieder zum Ausgangspunkt zurück. Nach einer zweiten Runde entlang der Ulmer Straße ging es weiter entlang der Hauptstraße und zum Marktplatz. Der Protest blieb friedlich, einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten mit Trillerpfeifen, Tröten, Rätschen und lauten Rufen auf sich aufmerksam.

Der Illertisser Polizeichef beachtet das Geschehen von einem Streifenwagen aus

Die Polizei hatte das Geschehen im Blick und achtete darauf, dass sich die Frauen, Männer und Kinder an die Verkehrsregeln hielten. Das taten sie auch weitgehend. Stellenweise griffen die Beamtinnen und Beamten ein, hielten Autos an und ließen die Fußgängerinnen und Fußgänger gruppenweise die Straße überqueren. Ein Mann, der an der Ulmer Straße auf Höhe der Einfahrt Adolf-Kolping-Straße mit einem Handy die Teilnehmenden zählte, kam am Ende des ersten Durchgangs auf 763 Personen. Polizeichef Franz Mayr, der selbst von einem Streifenwagen aus den "Spaziergang" im Blick hielt, zählte knapp 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine Woche zuvor waren es nach Angaben der Polizei um die 1000 Personen gewesen. (jsn)

Lesen Sie dazu auch