Kolping-Nikoläuse spenden für Kartei der Not und Kinderhospiz

Die Illertisser Kolpingfamilie hilft mit dem Erlös aus den Nikolaus-Tourneen bedürftigen Menschen in der Region und Familien mit unheilbar kranken Kindern.

Jedes Jahr, bevor sie wieder zu ihrer Nikolaus-Tournee zu Familien und Kindern in Illertissen und Umgebung starten, überbringen die Aktiven der Illertisser Kolpingfamilie ihre Spenden aus dem Erlös der Vorjahresaktion. Auch diesmal wurden wieder die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und das Kinderhospiz in Bad Grönenbach mit Zuwendungen von jeweils 800 Euro bedacht.

Rebekka Jakob dankte als verantwortliche Redakteurin der Illertisser Zeitung für die wertvolle Unterstützung und verwies darauf, dass es auch in unserer nächsten Umgebung zahlreiche und oft verborgene Notfälle gebe, bei denen die Kartei der Not hochwillkommene Hilfe leisten könne.

Familien können sich für einen Besuch von St. Nikolaus und Knecht Ruprecht anmelden

Ab sofort können sich Familien für einen diesjährigen Besuch von Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht anmelden, die am 5. und 6. Dezember unterwegs sein werden, um Kindern im Sinne des Heiligen Freude zu bereiten. Anmeldungen werden erbeten bei Franz Eigner (Telefon 07303/42488), Karl-Josef Werner (07303/43263) oder Ottmar Rädler (07303/41945). Unser Bild zeigt das Nikolausteam beim Besuch in der IZ-Redaktion: (von links) Rebekka Jakob, IZ-Redakteurin, Franz Eigner, Klaus Butterhof, Ottmar Rädler, Stefanie Weis vom Kinderhospiz Bad Grönenbach und Karl-Josef Werner. (wis)