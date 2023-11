Kolping-Nikoläuse spenden für Kartei der Not und Kinderhospiz

Die Illertisser Kolpingfamilie unterstützt mit dem Erlös aus dem Vorjahr Menschen in der Region. Für die Nikolaus-Besuche kann man sich jetzt wieder anmelden.

Der Besuch des Nikolaus ist für so manchen ein prägendes Ereignis. Ärger in der Schule, Streitereien mit Geschwistern - am Ende des Jahres wird abgerechnet. Karl-Josef Werner gibt seit bald 50 Jahren den Nikolaus für die Kolpingfamilie in Illertissen. "Die Kinder stehen jedes Jahr wieder mit großen Augen da", beteuert er. Er bekleidet das Amt seit vielen Jahren mit großer Freude - auch, weil die Erlöse dem guten Zweck dienen.

Vor Beginn ihrer jährlichen Nikolaus-Tour zu Familien und Kindern in Illertissen und Umgebung überreichen die Mitglieder der Illertisser Kolpingfamilie die Spenden aus dem vorangegangenen Jahr. Wieder wurden die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach mit jeweils 900 Euro bedacht. Die Spenden verwendet das Kinderhospiz unter anderem darauf, dass neben den schwer kranken Kindern auch deren Familien und Geschwister entlastet und betreut werden können, sagt Stefanie Weis vom Kinderhospiz. So könne die Einrichtung für die Angehörigen "kleine Inseln der Erholung" schaffen. Rebekka Jakob, verantwortliche Redakteurin der Illertisser Zeitung, dankte für die wertvolle Unterstützung.

Familien haben ab sofort die Möglichkeit, sich für den diesjährigen Besuch von Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht anzumelden. Die beiden werden am 5. und 6. Dezember unterwegs sein, um Kindern im Sinne des Heiligen Freude zu bereiten. Anmeldungen sind möglich bei Franz Eigner (Telefon 07303/42488), Karl-Josef Werner (07303/43263) oder Ottmar Rädler (07303/41945). (roki)