Kontrollaktion an der A7: "Teilweise gravierende Verstöße festgestellt"

Eine Vielzahl an Verstößen hat die Polizei bei einer Kontrollaktion an der A7 bei Illertissen festgestellt. Für die Fahrer hat das teils ein teures Nachspiel.

Der Gefahrguttrupp des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hat am Mittwochabend eine mehrstündige Kontrollaktion auf dem Parkplatz Tannengarten-West an der A7 bei Illertissen gestartet. Die Beamten stellten etliche Verstöße fest, teilweise auch gravierende. Mehrere Lastwagenfahrer tricksten bei den vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Für so manchen hatte das ein teures Nachspiel: Die Polizei ordnete Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt knapp 38.000 Euro an. Hier drei der Fälle:

Strafrechtliche Ermittlungen zog die Kontrolle eines italienischen Sattelzugs nach sich, der mit Frischfleisch beladen war. Als die Polizisten das digitale Kontrollgerät in Augenschein nahmen, kam der Verdacht einer Softwaremanipulation auf: Die Lenkzeitaufzeichnung des Fahrers hatte seltsamerweise erst kurz vor der Kontrolle begonnen. Der Mann räumte ein, das Gerät mit einer Tastenkombination auf Ruhezeit schalten zu können. Die Beamten behielten vom Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags ein, von der italienischen Firma in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Die Weiterfahrt gestatteten die Polizisten erst, als ein Sachverständiger das Kontrollgerät inspiziert hatte und ein neuer Tachograph eingebaut war.

Wochenruhezeit um mehr als 32 Stunden unterschritten

Außerdem brachten sie bei der Kontrolle eines italienischen Sattelzugs, der im Zweifahrer-Betrieb von einem Ehepaar geführt wurde, in Erfahrung, dass die beiden bosnisch-herzegowinischen Lenker ihre Wochenruhezeit von 45 Stunden um mehr als 32 Stunden unterschritten hatten. Die Kontrolleure leiteten eine Anzeige an das Bundesamt für Güterverkehr weiter.

Eine weitere Anzeige erging nach der Kontrolle eines rumänischen Kleintransporters. Es gab laut Polizeibericht Hinweise, dass der Fahrer unerlaubt Menschen über die Grenze gebracht hatte. Im Fahrzeug befanden sich drei Passagiere, die ihren Angaben nach jeweils 100 Euro für ihre Fahrt bezahlt hatten. (AZ)