Ertappt: Falsche Pässe und ein Haftbefehl

Am späten Dienstagabend haben Beamte der Grenzpolizeiinspektion Lindau ein deutsches Fahrzeug auf der A7 bei Illertissen einer Kontrolle unterzogen. Dabei kamen allerhand Ungereimtheiten ans Licht.

Der moldawische Fahrer händigte seinen moldawischen Führerschein aus, wie die Polizei berichtet. Der Fahrzeugführer lebt jedoch seit über zwei Jahren in Deutschland. Dementsprechend hätte er seinen moldawischen Führerschein in einen deutschen Führerschein umtauschen müssen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Den Fahrzeughalter des Vehikels erwartet ein Strafverfahren, weil er den Mann zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermächtigt hat. Der Beifahrer händigte den Beamten seinen rumänischen Führerschein aus sowie seine rumänische Identitätskarte, berichtet die Polizei weiter. Bei der Überprüfung der Dokumente fiel den Beamten auf, dass es sich bei beiden um Totalfälschungen handele, wie sie formulieren.

Als die Polizei das Auto durchsuchte, konnte sie einen moldawischer Reisepass mit den echten Personalien des Beifahrers finden. Die Überprüfung im polizeilichen System ergab einen offenen Vollstreckungshaftbefehl gegen den Moldauer. Die vierstellige Summe konnte der Mann an dem Abend nicht aufbringen. Deshalb wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Außerdem sind weitere Ermittlungen notwendig, ob sich der Moldauer für weitere Verstöße in Zusammenhang mit dem Aufenthaltsgesetz verantworten muss. (AZ)