Kontrolle bei Illertissen: Fernfahrer missachten einige Vorschriften

Bei einer Kontrollaktion auf einem Parkplatz an der A7 bei Illertissen stellen Polizisten teilweise gravierende Verstöße bei Lastwagen und Kleinbussen fest.

Abgelaufene Fahrerlaubnis und fehlende Sicherheitsvorkehrungen: Beamte des Gefahrguttrupps und der Autobahnpolizei Memmingen haben bei einer mehrstündigen Kontrollaktion auf dem Parkplatz Tannengarten-West an der A7 bei Illertissen teils gravierende Verstöße festgestellt. Nach Angaben der Autobahnpolizei mussten am Mittwochabend einige Fahrer Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt mehr als 4000 Euro bezahlen. Die Kontrollaktion hat auch eine Vielzahl von Anzeigen zur Folge.

Ein ungarischer Lkw war ohne Sicherheitsausrüstung auf der A7 unterwegs

So war laut Polizeibericht zum Beispiel der Fahrer eines ausländischen Sattelzuges, der entzündbare flüssige Stoffe geladen hatte, zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle fanden die Beamten heraus, dass verschiedene Ausrüstungsgegenstände und schriftliche Weisungen fehlten. Dazu gehören beispielsweise chemische Feuerlöscher, Sicherheitswesten und Notfallhinweise in der jeweiligen Amtssprache. Fahrerinnen und Fahrer benötigen diese beim Transport von Gefahrgut, um im Falle eines Unfalls richtig reagieren zu können. Darüber hinaus hatte sich das Unternehmen, für das der Mann fuhr, nicht am Kontrollgerät angemeldet. Darin werden über die Fahrerkarte die Lenk- und Ruhezeiten sowie Informationen zum Auftraggeber aufgezeichnet. Fehlt die Anmeldung, kann nicht nachvollzogen werden, für welche Firma der Fahrer oder die Fahrerin arbeitet.

Von Fahrer und Firma wurde eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich einbehalten. Der Betrag richtet sich nach dem Bußgeldkatalog und muss bezahlt werden, wenn der Fahrer oder die Fahrerin keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Die fehlende Ausrüstung musste ergänzt werden. Anschließend durfte der Mann die Fahrt fortsetzen. Anzeigen nach dem Gefahrgutbeförderungs- und dem Fahrpersonalgesetz sowie der Straßenverkehrsordnung folgen.

Mehrere Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz bei Kontrolle an der A7

Zudem wurden mehrere Autotransporter von den Beamten genauer in Augenschein genommen. Bei der Auswertung des digitalen Kontrollgeräts bei zwei Autotransportern stellte sich heraus, dass der spätestens alle 90 Tage fällige Datendownload durch das jeweilige Unternehmen nicht durchgeführt worden war. Dieser ist notwendig, um die Fahrtzeiten zu überprüfen. Erfolgt der Download nicht, werden die Daten nach 90 Tagen überschrieben. Die im Ausland ansässigen Firmen mussten eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich zahlen, bevor ihren Fahrern die Weiterfahrt gestattet werden konnte.

Bei der Kontrolle eines Autotransporters mit deutscher Zulassung, welcher von einem 42-jährigen Bulgaren gelenkt wurde, ergab sich ein ganz anderes Problem. Wie die Polizei mitteilt, war seine bulgarische Fahrerlaubnis abgelaufen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Stattdessen setzte sich der Beifahrer und Halter des Fahrzeugs ans Steuer. Gegen ihn wurden allerdings auch strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet - wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bevor die Männer ihre Fahrt fortsetzen konnten, musste aber der mit einem Kleintransporter beladene Anhänger abgekoppelt werden, da hierfür die Fahrerlaubnis des Halters nicht ausreichend gewesen wäre. Wie sich wenig später herausstellte, war der 42-Jährige Ende Januar bereits in gleicher Sache im Landkreis Augsburg aufgefallen.

Rumänische Kleinbusse beförderten unerlaubt Personen

Darüber hinaus blieb auch die Kontrolle zweier rumänischer Kleinbusse nicht folgenlos. Bei beiden Fahrzeugen war kein digitales Kontrollgerät eingebaut und der jeweilige Fahrer konnte keine EU-Lizenz vorweisen. Die Lizenz ist beim gewerblichen Transport innerhalb der Europäischen Union aber Pflicht. Zudem wurden in einem der beiden Transporter unerlaubt Personen befördert, weshalb in diesem Fall nicht nur wegen Verstoßes gegen das Güterkraftverkehrs- oder Fahrpersonalgesetz Ermittlungen aufgenommen wurden, sondern auch gemäß des Personenbeförderungsgesetzes. In beiden Fällen leisteten die Fahrer eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich. Die fälligen Anzeigen werden an das Bundesamt für Güterverkehr weitergeleitet. (mield, AZ)