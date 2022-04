Illertissen

vor 45 Min.

Konzert in Illertissen: Gebrochene Klänge vertonen das Leiden Christi

Stefan Barcsay griff am Karfreitag in Illertissen auf seiner Gitarre die Leidensgeschichte Jesu auf.

Plus Sologitarrist Stephan Barcsay und Markus Hubert an der Orgel musizieren am Karfreitag in St. Martin in Illertissen zu Textpassagen, die Roswitha Nodin vorträgt.

Von Regina Langhans

Das Konzert am Karfreitag hat in der Kirchenmusik in St. Martin in Illertissen einen festen Platz. Diesmal hat es Sologitarrist Stephan Barcsay gestaltet, der im Wechsel zu Orgelmusik mit Markus Hubert und Texten von Roswitha Nodin spielte. Rund 200 Besucherinnen und Besucher ließen sich in der Stadtpfarrkirche darauf ein, den Leidensweg Jesu in Form von Musikfragmenten und Textabbrüchen nachzuempfinden.

