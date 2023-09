Kraut und Rüben: Die Mischung auf den Illertisser Gartentagen kommt an

Blumen- und Pflanzenfans kamen am Wochenende auf der Jungviehweide, am Schrannenplatz und im Wald auf ihre Kosten. Warum Marktleute und Besucher auch von weit her anreisen.

Die Mischung macht's, befanden heuer viele Gäste der Illertisser Gartentagen auf der Jungviehweide, am Waldrand und am Schrannenplatz. Bestes Spätsommerwetter lockte die Menschen in Scharen zum Bummeln und Vespern ins Freie. Zu kulinarischen Angeboten gesellten sich natürlich auch eine große Auswahl an Blumen, Pflanzen und Samen. Zugleich erwiesen sich die Märkte als Ideenbörse für Dekoration und Wissen rund um den Garten.

Händler schätzt die "coole Kundschaft" in Illertissen

Die Besucherinnen und Besucher kamen bis aus Österreich oder der Schweiz, aber auch unter den Ausstellern war die Alpenregion mit Ständen aus Südtirol vertreten. Der Weg zur Jungviehweide mit Flohmarktwiese, Museum und Staudengärtnerei Gaißmayer führt am Waldrand entlang. Vorbei am Waldpavillon mit Baum- und Kunstpfad. Förster Bernd Karrer bot Führungen an, und junge Gäste konnten Fledermauskästen bauen. Dahinter säumten schon erste Händler mit ihren Gartenutensilien den Waldrand. Zum Beispiel Ricardo Müller aus dem Altenburger Land, der seit 2004 die 400-Kilometer-Strecke in Kauf nimmt, weil er die entspannte Atmosphäre bei den Gartentagen schätzt: "Es ist ein Wechselspiel, die Mischung macht's wohl aus, und die Kundschaft ist cool."

Eine junge Kundin ist Mirja Möst aus Herretshofen. Sie ist mit Oma Anna Möst unterwegs und hat von ihr "ein Bätzerle" erhalten, das sie nun in ein Andenken investieren will. Die Oma selbst liebt die Gartentage, weil sie mit Wald und Natur verbunden sind. Der gebürtige Illertisser Achim Franz wiederum kommt aus dem Unterallgäu hierher, um Raritäten für eigene kreative Tätigkeiten zu finden: "Ich könnte mich ebenso im Internet umschauen, aber ich mag die Sachen anfassen können, selbst wenn sie etwas teurer sein sollten." Fündig geworden ist er mit Kanne und Kuhhorn.

Vorträge nicht nur für Gartenbesitzer

Auch im Museum der Gartenkultur war ein ständiges Kommen und Gehen, sei es wegen der Schau "Was? Aus Pflanzen!" oder diverser Fachvorträge. Sie vermochten auch gartenloses Publikum für grüne Themen zu gewinnen. So erfuhren die Gäste vom Gartenspezialisten Wolfram Franke unter "Raum ist selbst im kleinsten Garten", wie sich auf dem Balkon hinter Kletterpflanzen, mit Balkongewächshaus und Blumenkübeln angenehme Orte schaffen lassen. Im kleinen Glashaus bot sich eine Augenweide an Farben und Einfällen: Zwei Botschafterinnen ihres Fachs, die Ex-Hutkönigin Janine Halder und die Ex-Floristikeuropameisterin Nadine Weckardt, zauberten Kränze und Gebinde aus frischen oder getrockneten Gräsern, Früchten, Blüten.

Gartenfreuden gab es auch beim Bummel durch den Kraut- und Rübenmarkt am Schrannenplatz. So brauchte die kleine Mina Kilinc mit Oma Rosi Brey nur um die Ecke zu laufen, um mit Omas Marktgeld ein kleines Täschchen zu kaufen. 32 Stände, 20 Kofferflohmarktanbieter und ein Bücherflohmarkt des Lions Clubs bildeten ein attraktives Warenangebot. Illertissens Marktmeisterin Daniela Straßburg war zufrieden. Ähnlich Dieter Gaißmayer von der Staudengärtnerei, der die Gästezahl auf insgesamt 7000 schätzt und sich über die gute Laune freut.