Kriminelle buchen mehr als 900 Euro vom Konto eines Illertissers ab

Perfide Betrugsmasche: Über eine Kleinanzeigen-Börse kommen Kriminelle an die Handynummer eines jungen Mannes. Wenig später fehlt Geld auf seinem Konto.

Ein 30 Jahre alter Mann ist in Illertissen Opfer von Internetbetrügern geworden. Am Dienstagabend erschien der Mann bei der Polizei in Illertissen und erstattete Anzeige. Er wollte am Nachmittag über einen bekannten Kleinanzeigendienst im Internet ein Bett verkaufen. Dem Polizeibericht zufolge meldete sich eine vermeintliche Käuferin und die beiden einigten sich auf einen Kaufpreis von 200 Euro. Die Unbekannte bat den Mann um seine Handynummer. Der Mann erhielt anschließend eine SMS, die den Anschein erweckte, von der Sparkasse zu sein. Über einen Link in der SMS sollte er sich in seinem Online-Banking einloggen, um die abgemachten 200 Euro zu erhalten.

Betrug in Illertissen: 30-Jähriger fällt auf SMS herein

Der Mann folgte dem übermittelten Link und gab seine Zugangsdaten ein. Kurz darauf stellte er auf seinem Konto einen unberechtigten Zugriff fest. Innerhalb kürzester Zeit erfolgten drei Abbuchungen auf verschiedene Konten im In- und Ausland. So entstand ihm ein finanzieller Schaden von mehr als 900 Euro. Der 30-Jährige konnte wenig später sein Konto sperren lassen, sodass keine weiteren Abbuchungen möglich waren. (AZ)

