Kripo nimmt in Illertissen Drogenhändler fest

Seit Wochen hatten die Ermittler einen 29-Jährigen im Visier. Ein mobiles Einsatzkommando nahm ihn in Illertissen fest - und schnappte auch einen mutmaßlichen Drogenkurier.

Ermittler der Neu-Ulmer Kriminalpolizei haben am Dienstag in Illertissen rund 140 Gramm Kokain sichergestellt. Zwei 29 und 43 Jahre alte Männer sitzen wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels in Untersuchungshaft.

Seit mehreren Wochen hatte die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm ein zunächst verdecktes Ermittlungsverfahren gegen einen 29-jährigen Beschuldigten wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Kokain, Heroin und Marihuana in nicht geringer Menge geführt. Am vergangenen Dienstagnachmittag erfolgte der geplante Zugriff. Ein mobiles Einsatzkommando nahm den Mann fest und fand bei ihm rund 140 Gramm Kokain.

Polizei durchsucht Wohnung eines Illertissers nach Drogen

Bei einer unmittelbar im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung trafen die Ermittler der Kripo einen 43-jährigen Mann an, der vermutlich als Kurier für das sichergestellte Kokain fungierte. Auch diesen nahmen Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm vorläufig fest. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen gegen den vermeintlichen Drogenkurier wurden auch Objekte durch die Kriminalpolizei Düsseldorf sowie das Landeskriminalamt Hamburg durchsucht, berichtet das Polizeipräsidium Kempten.

Beide festgenommene Männer führten Beamte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen am Mittwoch der Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen vor. Sie ordnete gegen beide die Untersuchungshaft an. Außerdem stehen ausländerrechtliche Verstöße im Raum. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt weiter. (AZ)