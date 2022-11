Krippenausstellung: Jesulein kommt wieder aus der Kapelle

Plus Die Macher der Krippenausstellung des Heimatvereins Illertissen haben einen Publikumsliebling wieder in Gang gebracht. Und es gibt noch mehr Neues zu entdecken.

Gerade haben Anton Bidell, Josef Butz und Josef Eschey den Kampf mit dem Christbaum gewonnen – die Tanne hatte sich störrisch gewehrt, geradezustehen. Jetzt haben sie den Baum glücklich im Ständer aufgerichtet – da wartet schon die nächste Aufgabe für die drei Macher der Krippenausstellung in Illertissen. "Anton, deine Könige sind umgefallen!", warnt Josef Butz seinen Mitstreiter, und gleich sind die beiden damit beschäftigt, die royalen Besucher des Christuskindes wieder an ihren Platz zu rücken.