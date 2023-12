Drogenhandel: Polizei durchsucht Wohnungen in Krumbach und Illertissen

Bei zwei 20-Jährigen finden die Ermittler Ecstasy, Kokain und Haschisch. Den Männern wird vorgeworfen, dass sie die Drogen weiterverkaufen wollten.

Einsatzkräfte der Polizei haben bereits am vergangenen Donnerstag die Wohnungen von zwei jungen Männern in Illertissen und Krumbach durchsucht. Anlass für die Aktion war der Verdacht, die beiden würden mit Betäubungsmitteln handeln. Die Ermittler wurden in beiden Wohnungen fündig.

Durchsuchungen in Illertissen und Krumbach: Polizei findet Drogen

Beamtinnen und Beamte der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm durchsuchten die Wohnungen eines 20-jährigen Beschuldigten in Krumbach sowie die Wohnung eines ebenfalls 20-jährigen Beschuldigten in Illertissen. Die Durchsuchung war im Vorfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen durch die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen angeordnet worden. Im Zuge der Durchsuchungen fanden die Beamten in Krumbach rund einhundert Gramm Ecstasy, außerdem eine geringe Menge Amphetamin sowie Macheten und einen Baseballschläger. Gegen den 20-Jährigen erhärtete sich somit der Verdacht des Betäubungsmittelhandels. In der Wohnung in Illertissen entdeckten die Beamten geringe Mengen Kokain und Haschisch.

Der zuständige Staatsanwalt sah nach Prüfung von der Beantragung eines Haftbefehls ab. Beide Beschuldigte entließen die Beamten nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Memminger Kripo. (AZ)