Küchenmesser fliegt knapp an Passantin vorbei

Auf ihrem Weg durch Illertissen ist eine Frau nur knapp von einem Küchenmesser verfehlt worden. Wer hat es geworfen?

Schreck in der Morgenstunde für eine 40-Jährige in Illertissen: Die Frau war nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 7.25 Uhr zu Fuß in der Stadt unterwegs. Sie hatte gerade einen Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße verlassen und folgte weiter dem Weg in Richtung Kindergarten, als auf Höhe der dortigen Postkästen plötzlich ein Gegenstand etwa einen Meter an ihr vorbeiflog. Dabei handelte es sich laut Polizei um ein blaues, handelsübliches Küchenmesser. Die Frau sah sich um und traf auf der den Postkästen gegenüberliegenden Seite mehrere Jugendliche an. Ob diese etwas mit dem Wurf zu tun haben, ist derzeit unklar, so die Polizei.

Die Ermittler prüfen auch, ob das Messer vorsätzlich oder fahrlässig geworfen worden ist. Die Polizei geht jedoch nicht davon aus, dass das Messer gezielt auf die Frau geworfen wurde, die bei dem Vorfall unverletzt blieb. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen entgegen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)