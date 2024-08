Kultur im Schloss: Das bietet der Herbst

Das größte Highlight des kommenden Kultur im Schloss-Herbstes ist ja schon bekannt und zudem längst ausverkauft. Startenor Rolando Villazón gibt sich am 12. Oktober an der Seite von Harfenist Xavier de Maistre die Ehre in der Illertisser Kollegskirche. Auch Konzertveranstalter Fritz Unglert ist die Vorfreude auf diesen musikalischen Leckerbissen schon deutlich anzumerken. Doch genauso freut er sich auf den Rest des aktuellen Programms, das er nun präsentiert. Darunter auch eine Neuheit, die es so bislang noch nicht gab.

Max Greger und Band machen den Auftakt im neuen Programm

Lost geht es in der zweiten Jahreshälfte bei Kultur im Schloss mit einem alten Bekannten. Max Greger jr. macht sich am Samstag, 28. September, einmal mehr auf den Weg in die Vöhlinstadt. Um 19 Uhr beginnt das Konzert in der Festhalle des Kollegs der Schulbrüder. Mit dabei hat Greger seine Band, in der einige bekannte Namen der Müncher Jazzszene versammelt sind, und jede Menge Jazz und Swing zum mitswingen.

Icon Vergrößern Ein echter Stargast bei "Kultur im Schloss": Tenor Rolando Villazon kommt im Oktober zusammen mit dem Harfenisten Xavier de Maistre nach Illertissen. Foto: Tobias Hase/dpa Icon Schließen Schließen Ein echter Stargast bei "Kultur im Schloss": Tenor Rolando Villazon kommt im Oktober zusammen mit dem Harfenisten Xavier de Maistre nach Illertissen. Foto: Tobias Hase/dpa

An einen Greger-Auftritt erinnert sich Kultur im Schloss-Vorsitzender Fritz Unglert immer wieder gern: Drei Generationen Max Greger - mit dabei waren noch der Vater und der Sohn des aktuell auftretenden Max Greger - waren auf der Bühne in Illertissen versammelt.

Das zweite Kultur im Schloss-Konzert im Herbst ist dann schon der Duo-Auftritt von de Maistre und Villzón. Am Samstag, 19. Oktober, wird dann das im Frühjahr wegen Krankheit abgesagte Konzert der A capella-Band „Four‘n‘more“ nachgeholt. Auch hier sind beide Auftritte im Barocksaal bereits ausverkauft.

Münchner Opernstudio kommt mit Ausschnitten und Arien aus bekannten Opern nach Illertissen

Am Samstag, 2. November, geht es dann mit dem Opernstudio der Bayerischen Staatsoper München weiter. Die jungen Sängerinnen und Sänger haben „Arien und Ausschnitte aus bekannten Opern“ im Programm. Auch das Opernstudio ist - in wechselnder Besetzung - regelmäßig in Illertissen zu Gast, früher beim Festival „Stars von morgen“. Nach der Einstellung des Festivals treten die Mitglieder des Opernstudios nun im Rahmen von „Kultur im Schloss“ auf. Das Konzert Anfang November in der Festhalle des Kollegs beginnt um 18 Uhr.

Icon Vergrößern Die Augsburger Domsingknaben beim Weihnachtskonzert 2023 im Goldenen Saal in Augsburg. Foto: Noemi Nägele Icon Schließen Schließen Die Augsburger Domsingknaben beim Weihnachtskonzert 2023 im Goldenen Saal in Augsburg. Foto: Noemi Nägele

Ende November gibt es dann eine Premiere. Kultur im Schloss lädt zum ersten Mal überhaupt zum „Illertisser Advent“. Am ersten Adventswochenende stimmen die Augsburger Domsingknaben das Publikum auf die dann beginnende stade Zeit ein. Der renommierte Knabenchor unter der Leitung des Augsburger Domkapellmeisters Stefan Steinemann wird in der Kollegskirche begleitet von Harfenistin Helena Andreula und Monika Kursawe, die das Konzert als Sprecherin bereichern wird.

Karten für die Herbstkonzerte von Kultur im Schloss gibt es im Vorverkauf in Illertissen bei der Buchhandlung Zanker und online unter ulmtickets.de. Auch an der Abendkasse werden, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist, noch Tickets verkauft.