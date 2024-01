Kultur im Schloss: Diese Klassikstars kommen nach Illertissen

Fünf Konzerte stehen bis Juni auf dem Programm der Konzertreihe Kultur im Schloss. Tickets gibt es schon jetzt im Vorverkauf.

Die Illertisser Konzertreihe "Kultur im Schloss" geht auch 2024 weiter. Im ersten Halbjahr stehen fünf hochkarätige Auftritte auf dem Programm. Unter den Künstlerinnen und Künstlern sind auch bekannte Gesichter.

Los geht es schon in wenigen Wochen, am 27. Januar, mit dem Varian Fry Quartett, das als "außergewöhnlich harmonierendes Ensemble" beschrieben wird. Die vier Musiker sind allesamt Mitglieder der Berliner Philharmoniker und seien so bestens aufeinander eingespielt. In Illertissen spielen sie in der Festhalle des Kollegs, aber sie standen auch schon auf der Bühne der Carnegie Hall und tourten unter anderem durch Japan. Im Gepäck haben sei Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy und Johannes Brahms.

Oboist der Berliner Philharmoniker spielt in Illertissen

Weiter geht es dann am 3. März, ebenfalls mit Musikern der Berliner Philharmoniker. Albrecht Mayer, auch ein alter Bekannter bei "Kultur im Schloss", ist seit mehr als 30 Jahren als Solo-Oboist für das Ensemble tätig und wurde mehrfach mit dem Klassik-Echo ausgezeichnet. Beim Konzert in Illertisser tritt er in musikalischen Dialog mit dem Streichertrio der Berliner Philharmoniker, die ihn begleiten werden. Mayer wird Melodien von Mozart, Benjamin Britten und Ernest John Smeed Moeran auf den Bühne der Kollegsfesthalle bringen.

Auch Violinistin Veronika Eberle und Pianist Markus Becker können bereits auf so manche Auftritte in Illertissen zurückblicken. Am 6. April besuchen sie die Vöhlinstadt erneut und bringen Klarinettistin Sharon Kam mit. "Alle drei Musiker sind Meister ihres Fachs und solistisch weltweit unterwegs", heißt es in der Vorankündigung zum Konzert, das ebenfalls in der Kollegshalle stattfinden wird. Zahlreiche Preise, wie Klassik-Echos oder der Kulturpreis Bayern bestätigen das Können der drei Musiker. Sie werden Werke von Béla Bartòk, Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven spielen.

Wieder Chanson in der Schranne

Nach dem großen Erfolg des Konzertes im Frühjahr 2023 in der Schranne kommt auch Sängerin Kerstin Heiles zurück in die Vöhlinstadt und hat noch mehr Musik aus Jazz und Musical, Pop und Chansons im Gepäck. Kerstin Heiles schlüpft auf der Bühne in die Rollen der großen Diven dieser Welt - Edith Piaf bis Marilyn Monroe - und überzeugt in klassischen wie in komischen Partien. Begleitet wird sie am 18. Mai in der Schranne von Pianist Christoph Pauli, Alex Haas am Kontrabass und Reinhold Kampferseck am Schlagzeug.

A capella geht es am 15. Juni weiter. Die zwei Sängerinnen und vier Sänger von Four'n'more bringen "Kultur im Schloss" mit einem Auftritt im Barocksaal des Vöhlinschlosses tatsächlich zurück ins Schloss. Vor genau 20 Jahren gaben die sechs ihr erstes Konzert in Illertissen - damals wie heute lautet ihr vielversprechendes Motto "Singen aus purer Lust an der Freude".

Tickets: Karten für die Veranstaltungen der Reihe "Kultur im Schloss" gibt es bei Fritz Unglert unter 07303/7257 oder per Mail an fritz@unglert.eu, bei Buch & Musik in Illertissen, online unter www.ulmtickets.de und an der Abendkasse.