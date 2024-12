Kultur im Schloss: Klassik, Klavierkabarett und Tango stehen 2025 auf dem Programm

Die Illertisser Konzertreihe Kultur im Schloss startet 2025 mit alten Bekannten ins neue Jahr. Cellistin Raphaela Gromes war zuletzt im Duo mit Pianist Julian Riem in Illertissen zu Gast. Am 1. Februar spielen sie mit Unterstützung von Albrecht Menzel. Der Geiger und Stipendiat der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung hatte zahlreiche Auftritte beim Festival „Junge Künstler“. Mit Stücken von Beethoven, Brahms und Mendelsohn Bartholdy haben die drei beste Klassik im Programm, ehe die beiden folgenden Konzerte einen Fokus auf leichtere Unterhaltung legen.

Faschingskonzert mit Hits aus Schlager, Film und Operette

Ein Faschingskonzert unter dem Titel „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ gibt es am Sonntag, 2. März. Elke Kottmeier (Sopran) und Hubert Schmid (Tenor) unterhalten mit Schlager, Film- und Operettenhits. In ihren Liedern betrachten sie Rollenklischees, die sie damit auch endgültig hinter sich lassen wollen. Begleitet werden sie von Simone Unglert-Resch (Klavier), Ivo Deininger (Kontrabass) und Holger Koppitz (Schlagzeug).

Am 28. März geht es weiter mit Klavierkabarett von Christoph Reuter. Der Pianist begleitete er mehr als 15 Jahre Dr. Eckart von Hirschhausen, der auch die Regie für Reuters erstes eigenes Programm „Alle sind musikalisch! (außer manche)“ übernommen hat. Reuter bringt dem Publikum mit viel Witz den Unterschied zwischen Klassik, Jazz und Popmusik nahe und in einem kurzen Crashkurs sogar das Klavierspielen bei. Was kann Musik, was keine andere Droge schafft? Kann man den Herzschlag vertonen? Christoph Reuter verspricht Antworten im Barocksaal des Vöhlinschlosses.

Mit Mozart und Beethoven wird es am 3. Mai wieder klassisch. Klarinettistin Sabine Meyer, die schon bei den Berliner Philharmonikern unter Herber von Karajan als Solistin spielte, kehrt einmal mehr nach Illertissen zurück. Sie spielt am 3. Mai zusammen mit Reiner Wehle, Meister am Bassetthorn, und dem Armida Quartett in der Festhalle des Kollegs.

Tango Sensations mit Gitarre und Bandoneon

Tango Sensations heißt es dann am 23. Mai, wenn mit Friedemann Wuttke (Gitarre) Lysandre Donoso (Bandoneon) Solisten verschiedener Genres aufeinandertreffen. Die Musik von Tangogroßmeister Astor Piazolla vereint die beiden. Auch sein weltberühmtes Spätwerk „Five Tango Sensations“ erklingt im Barocksaal des Vöhlinschlosses. Wuttke studierte in Stuttgart und vervollständigte seine Musikausbildung in Meisterkursen international bekannter Solisten. Lysandre Donoso begann sein Studium im Alter von 6 Jahren am Conservatoire de Lyon. Er gilt als einer der gefragtesten Bandoneonisten in Europa und ein führender Experte für die Musik von Astor Piazzolla.

Tickets für die kommenden Vorstellungen von „Kultur im Schloss“ gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Zanker in Illertissen oder online unter ulmtickets.de. (AZ)