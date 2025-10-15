Kultur im Schloss: Liebesliederabend mit Maria Rosendorfsky und J. Emanuel Pichler

Augenzwinkernd und voller Verve präsentieren die Wienerin Maria Rosendorfsky (Sopran), gefeiertes Ensemblemitglied des Ulmer Theaters und zuletzt in Opern wie Donizettis Maria Stuarda oder Mozarts Idomeneo zu sehen, sowie J. Emanuel Pichler, hochkarätiger Bariton am Theater Ulm, ein musikalisches Rendezvous der besonderen Art. Es geht um die vielfältigen Facetten der Liebe. Mit einer Prise schelmischen Humors hangeln sich die beiden Künstler von Lied zu Arie – immer auf der Suche nach dem perfekten Moment, um das Gegenüber wieder irgendwie einzufangen.

Bei diesem humorvollen Blick auf die kleinen und großen Liebeswirren darf das berühmte „Was machst du mit dem Knie, lieber Hans?“ nicht fehlen. Unter diesem Titel planen die Beiden auch einen Liederabend für das Ulmer Theater, wo sie jedoch nur am Piano begleitet werden. Am Samstag, 18. Oktober, haben die beiden Künstler das Laupheimer Salonorchester, bestehend aus dreizehn Lehrern der Musikschule Gregorianum der Stadt Laupheim, an ihrer Seite. Mit feinem Gespür untermalt das Orchester die Stimmung zwischen Liebe und eiskalter Leidenschaft und scheut kein Genre, um den Abend noch zu einem guten Ende zu bringen.

Tickets für den Liederabend mit Maria Rosendorfsky und J. Emanuel Pichler am Samstag, 18. Oktober, 19 Uhr, in der Festhalle des Kollegs gibt es online unter ulmtickets.de. (AZ)