Illertissen

Kultur im Schloss: Startenor Rolando Villazón kommt nach Illertissen

Plus Ein Coup für Konzertveranstalter Fritz Unglert: Zusammen mit dem international führenden Harfenisten Xavier de Maistre tritt der gefeierte Tenor im Oktober in der Kollegskirche auf.

Von Regina Langhans

Ein bisschen hatte es sich in Illertissen schon herumgesprochen, nun ist es offiziell: Auf Einladung von Fritz Unglert, Vorsitzender des Freundeskreises Kultur im Schloss, wird der gefeierte Tenor Rolando Villazón aus Mexiko zusammen mit dem französischen Harfenisten Xavier de Maistre in der Kollegskirche der Schulbrüder auftreten. Das Konzert findet Samstag, 12. Oktober, statt, der Kartenverkauf beginnt am 15. März.

Harfenist Xavier de Maistre ist Stammgast in Illertissen

Die spannende Neuigkeit überbrachte der Vorsitzende anlässlich der Jahresversammlung in der Schranne in Illertissen. Unglert ist es in der Vergangenheit im Rahmen des 2002 gegründeten Freundeskreises mehrmals gelungen, Künstler von Weltruf in die Vöhlinstadt zu holen. Teils blieben sie der Reihe "Kultur im Schloss" treu, wie etwa der außergewöhnliche Harfenist Xavier de Maistre. 2022 war er zum zehnten Mal in Illertissen zu hören. Teils brachte de Maistre Künstlerkollegen mit für gemeinsame Auftritte. So habe sich Unglert bei einem der Konzerte von ihm gewünscht, doch einen Abend mit Rolando Villazón zu arrangieren, erzählte der Vorsitzende in der Mitgliederversammlung in seiner jovialen Art. Ein Wunsch, der eben heuer im Herbst eingelöst werde. "Wir haben Villazón eingeladen und jetzt kommt er nach Illertissen", teilte er mit und erhielt sofort spontanen Applaus.

