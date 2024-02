Illertissen

vor 50 Min.

Kunststoff Weiss kommt mit Präzision durch schwere Phasen

Plus Trotz vieler Krisen auf der Welt stimmen die Zahlen beim Familienbetrieb, der überwiegend die Autobranche versorgt. Was bedeutet der Wandel dort für Weiss?

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Dass über Preise diskutiert wird, ist normal. Aber so viel Druck bei der Kundschaft hat Weiss Kunststoffverarbeitung noch nie gespürt, berichtet der geschäftsführende Gesellschafter Jürgen B. Weiss. Das Illertisser Unternehmen fertigt Präzisionsteile, die bis auf den tausendstel Millimeter genau sind. Fast zwei Drittel der Aufträge kommen aus der Automobilindustrie. Der Wandel dort bereitet dem Familienbetrieb keine schwerwiegenden Sorgen, doch Firmenchef Weiss sieht grundlegende Gefahren.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Arbeit quasi unsichtbar. Doch Betriebe wie Weiss versorgen viele andere Unternehmen. Nach Auskunft des Firmenchefs fertigen nur Lego und Bosch ihre Kunststoffteile selbst. Weiss beliefert Motorenhersteller, Bremsenfabrikanten und andere mehr. Viele Kunden legen Wert darauf, dass ihre Projekte nicht genannt werden. "Wenn wir stehen, stehen viele", kommentiert der geschäftsführende Gesellschafter. Die Bedeutung der kleinen, hochpräzisen Komponenten hilft dem Unternehmen auch in schlechten Zeiten: "Für das, was auf der Welt los war, war das Jahr 2023 gut", findet Jürgen B. Weiss. Der Umsatz lag nach Unternehmensangaben bei 45,5 Millionen Euro in Illertissen und 11,6 Millionen Euro im ungarischen Györ, er stieg zum dritten Mal in Folge. 2024 soll wieder investiert werden, rund zwei Millionen Euro werden laut Plan ausgegeben, unter anderem für neue Maschinen. "Wenn Sie so präzise Teile fertigen, brauchen Sie präzise Maschinen", formuliert Weiss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen