Illertisser Kunststoffhersteller Weiss hält an Investitionsplänen fest

Das Illertisser Unternehmen spricht von einem mehr als zufriedenstellenden Geschäftsjahr. Dieses Jahr sollen 1,4 Millionen Euro investiert werden.

Sowohl das Geschäftsjahr 2021 als auch das erste Quartal 2022 sind für die Weiss Kunststoffverarbeitung mehr als zufriedenstellend verlaufen. Das teilte das Unternehmen jetzt in seiner Bilanz mit. Sorgen machen die steigenden Kosten und der Blick auf den Arbeitsmarkt. Trotzdem stehen Investitionen an.

Ein wesentlicher Grund für die gute Geschäftsentwicklung im ersten Quartal sind nach Unternehmensangaben neue Aufträge aus ganz verschiedenen Industriebereichen. So habe Weiss im vergangenen Jahr bereits einen Umsatzzuwachs gegenüber 2020 erreicht, sagt Jürgen B. Weiß, geschäftsführender Gesellschafter. Dieses Jahr gingen nun neue Kundenprojekte aus der Anlaufphase in die Serienproduktion über. Produziert werden die Teile an den beiden Standorten Illertissen und Györ (Ungarn).

Kunststoffhersteller Weiss will auch in anderen Branchen Fuß fassen

Zwar bleibe die Automobilindustrie die wichtigste Kundenbranche, der Illertisser Hersteller möchte jedoch schrittweise auch beispielsweise in der Medizintechnik oder der Mess- und Prüftechnik Fuß fassen. Anfragen gebe es zunehmend auch aus dem Umfeld der Elektromobilität. Hier ist auch das Know-how beim Umspritzen von stromführenden Komponenten gefragt. Größere Aufträge, die zurzeit vorbereitet werden, kommen von Zulieferern für leichte Nutzfahrzeuge und für den stark wachsenden Markt der Wohnmobile, berichtet das Unternehmen.

Im vergangenen Jahr hatte Weiss bereits unter anderem in eine Drehteller-Spritzgießmaschine investiert. Noch in diesem Jahr sollen vier elektrische Spritzgießmaschinen den Maschinenpark erweitern. Auch in der Granulataufbereitung (Trocknung) und im Formenbau sind Investitionen in neue Anlagen beschlossen. Dafür stehen nach Unternehmensangaben Mittel von rund 1,4 Millionen Euro bereit.

Energiekosten und Fachkräftemangel bereiten den Illertissern Sorgen

Sorgen bereiten aus Sicht des Unternehmens der Arbeitsmarkt und die Betriebs-, vor allem die Energiekosten. Letzteres lasse sich nur bedingt beeinflussen. Jürgen Weiß: „Wir sparen Energie, wo wir können, und sind da sehr erfinderisch. Auffangen können wir die Preissteigerungen damit nicht, nur mildern.“ Die Suche nach qualifiziertem Personal – angefangen bei den Auszubildenden – ist ein weiteres Aufgabenfeld, in dem Weiß noch Handlungsbedarf sieht. Auch aus diesem Grund plant Weiss aktuell eine Neuauflage für den traditionellen „Tag der offenen Tür“, der zuletzt coronabedingt pausieren musste. Er wird jetzt am 9. Juli stattfinden. (AZ)