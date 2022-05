Illertissen

17:23 Uhr

Kunstzirkel Illertissen wird 30: Eine Feier nach allen Regeln der Kunst

Plus Der Kunstzirkel Illertissen feiert seinen 30. Geburtstag mit sprühender Kreativität.

Von Regina Langhans

Der Kunstzirkel Illertissen wurde vor 30 Jahren gegründet, und das haben die Mitglieder am Wochenende nach allen Regeln der Kunst gefeiert: Mit einer viele Formen von Kunst bietenden Ausstellung in der Historischen Schranne in Illertissen, Heinrich Lindenmayr, der seine Doktorarbeit über Ästhetik schrieb, als Laudator, Ehrengästen und Bürgern. Tabea Kolb umrahmte mit Klaviermusik, und vor dem Eingang machte Graffitikünstler Edwin Céspedes Vargas mit Sprühkünsten neugierig auf mehr Kreativität in Formen und Farben.

