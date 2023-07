Kurz nicht aufgepasst: Taschendieb greift zu

In Illertissen passt eine Seniorin einen Moment lang nicht auf ihren Einkaufswagen mit ihrer Tasche darin auf. Diese Gelegenheit nutzt eine unbekannte Person.

Nur einen Moment hatte eine Seniorin beim Einkaufen nicht auf ihre Einkaufstasche geachtet - das hat eine unbekannte Person ausgenutzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Dienstagvormittag beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße. Im Laden bewahrte sie ihre Einkaufstasche mit dem darin enthaltenen Geldbeutel in ihrem Einkaufswagen auf. In einem kurzen Augenblick, als sie den Einkaufswagen nicht beaufsichtigte, entwendete der Täter oder die Täterin die Geldbörse aus der Einkaufstasche.

Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse, als sie ihren Einkauf bezahlen wollte, so die Polizei. Die unbekannte Person konnte sich unerkannt entfernen. (AZ)