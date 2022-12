Kurz vor Weihnachten denken die Wasserbätscher schon an die Fasnet

Der Termin für den Fastnetumzug der Illertaler Wasserbätscher in Illertissen steht. Bei der Narrenzunft laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Weihnachten steht vor der Tür. Doch die Mitglieder der Narrenzunft Illertaler Wasserbätscher haben bereits jetzt alle Hände voll für die Fasnet zu tun. Die Vorbereitungen für den beliebten Umzug in Illertissen laufen auf vollen Touren. Dieser findet am Samstag, 14. Januar 2023, statt. Start für den Fasnetsauftakt ist wie immer um 16 Uhr und die Närrinnen und Narren ziehen auf der bekannten Umzugsstrecke Richtung Rathaus.

Aktuell haben sich nach Angaben der Veranstalter 47 Zünfte und Musikgruppen angemeldet, um die Zuschauer mit ihrem wilden Treiben zu unterhalten. Anschließend wird im Zelt am Festplatz gegenüber des Schützenheimes gefeiert. Weil der Umzug auch 2022 nicht durchgeführt werden konnte, freuen sich die Mitglieder der Narrenzunft Illertaler Wasserbätscher ganz besonders, die Zünfte in Illertissen begrüßen zu dürfen und junges, aber auch älteres Publikum darf sich auf das lustige Treiben in Illertissen freuen. (AZ)

Fasnet in der Region: Schicken Sie uns die Daten

Was ist im Fasching 2023 in der Region geboten? Wo finden Umzüge, Sitzungen und Bälle statt? Wir wollen die närrischen Termine in einer Übersicht veröffentlichen. Veranstalter können uns die wichtigsten Daten per Mail mit dem Stichwort "Fasnet 2023" an redaktion@illertisser-zeitung.de schicken.