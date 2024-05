Illertissen

vor 6 Min.

Kurzer Leerstand: Sanitätshaus bezieht früheren Kinderkleiderladen

Plus Siramed-Geschäftsführer Alexander Schmid erklärt, wie es innerhalb weniger Wochen zur Entscheidung und zum Umzug in die Räume an der Hirschkreuzung kam.

Von Sebastian Mayr

Nur wenige Wochen standen die Räume leer: Vor Ostern schloss der Kinderkleiderladen "Herzallerliebst" an der Illertisser Hirschkreuzung, nach Pfingsten eröffnet das Sanitätshaus Siramed seine neue Filiale dort. Geschäftsführer Alexander Schmid erklärt, warum das Unternehmen die Chance ergriff – und was gegen eine Immobilie am Marktplatz sprach.

Der Betrieb hat zwei Standbeine: Die Medizintechnik beliefert Kliniken, das Sanitätshaus ist für den Bedarf von Patientinnen und Patienten da. Siramed hat seine Wurzeln im Laupheimer Teilort Bihlafingen, dort wurde 1985 die Firma Aubele Medizintechnik gegründet. Zwei Jahre später zog sie nach Illertissen um, noch einmal zwei Jahre darauf errichtete sie eine eigene Filiale in Jedesheim. Seit 2001 firmiert das Unternehmen als Siramed Medizintechnik, 2007 eröffnete die erste Sanitätshausfiliale in Söflingen, wohin 2011 auch der Hauptsitz zog. Seit 2009 besteht in der zentral gelegenen Ulmer Sterngasse die zweite Filiale für Patientinnen und Patienten, seit 2015 gibt es eine Niederlassung in Illertissen. Die bisherige Sanitätshausfiliale in der Dietenheimer Straße ist in der letzten Maiwoche wegen des Umzugs geschlossen. Am Montag, 3. Juni, werden die neuen Räumlichkeiten eröffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen