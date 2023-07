Lack zerkratzt: 3500 Euro Schaden an geparktem Auto

In Illertissen hat eine unbekannte Person einen geparkten Fiat 500 beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise

Eine unbekannte Person hat am Dienstagmittag in Illertissen ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 12.30 und 12.50 Uhr im Bereich der Dietenheimer Straße, berichtet die Polizei. Der Täter oder die Täterin zerkratzte den Lack eines weißen Fiat 500. Der entstandene Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)