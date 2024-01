Ladendetektiv erwischt Langfinger im Drogeriemarkt

Ein Mann versteckt mehrere Artikel unter seiner Jacke, bezahlen will er nur eine Postkarte. Weit kommt der Dieb nicht.

Ein Ladendetektiv hat am Montagabend gegen 17.15 Uhr beobachtet, wie ein 34 Jahre alter Mann mehrere Artikel in einem Illertisser Drogeriemarkt aus dem Regal nahm und diese unter seiner getragenen Jacke versteckte. An der Kasse zahlte der Mann lediglich eine Postkarte und wollte anschließend das Geschäft verlassen.

Der Ladendetektiv schritt ein und hielt den Dieb fest. Als wenig später eine Streife der Polizei eintraf, stellte sich heraus, dass die entwendeten Waren einen Wert im niedrigen dreistelligen Bereich hatten. Weil der Täter keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags an. (AZ)