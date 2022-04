Ladung nicht gesichert: Maurerwanne fliegt gegen anderes Auto

Die ungesicherte Ladung auf einem Autoanhänger ist bei Illertissen zu einem gefährlichen Geschoss geworden. Der Fahrer bekam zunächst gar nichts davon mit.

Weil er die Ladung auf seinem Anhänger nicht gesichert hatte, sieht ein Mann nun einem Ermittlungsverfahren entgegen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 71-Jährige am späten Mittwochnachmittag mit seinem Auto-Anhänger-Gespann auf der Staatsstraße 2031 von Illertissen in Richtung Bellenberg. Er transportierte vollkommen ungesichert zwei Maurereimer und eine Maurerwanne. Durch den Fahrtwind wurden die Gegenstände aufgewirbelt und von der Ladefläche geweht - und trafen ein entgegenkommendes Auto. Am Wagen entstand ein Schaden von geschätzten 1000 Euro.

Der 71-Jährige bemerkte von dem Unfall zunächst gar nichts. Allerdings stellte er zu Hause fest, dass seine Ladung nicht mehr da ist. Deshalb machte er sich auf den Rückweg und erschien nach etwa 15 Minuten an der Unfallstelle. Gegen den Mann eröffnete die Polizei ein Ermittlungsverfahren. (AZ)