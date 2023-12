Illertissen

vor 34 Min.

Landkreisjubiläum weckt Erinnerungen an den Altlandkreis Illertissen

Plus Der Weg zum gemeinsamen Landkreis war nicht einfach. Illertissens Stadtarchivar Hans Ranker hat die Umstellung noch vor Augen, recherchiert und aufgeschrieben.

Von Regina Langhans

Die zurückliegenden Monate waren geprägt von Jubiläumsfeiern des vor 50 Jahren in der heutigen Form gegründeten Landkreises Neu-Ulm, mit dem Zukunftstag im Juni endeten die Feierlichkeiten. Damit rückt auch sein Vorgängergebilde in den Blick, der vor 50 Jahren im Zuge der Landkreisreform aufgelöste Altlandkreis Illertissen. Für jüngere Menschen ist er jetzt schon Zeitgeschichte, doch Hans Ranker, Stadtarchivar in Illertissen, hat noch vieles in Erinnerung. Und unterstützt von Sohn Tobias Ranker, selbst Archivar, aufgeschrieben. Sein Aufsatz im Jahrbuch des Landkreises Neu-Ulm 2022 war auf das Jubiläum hin konzipiert und die Aufzeichnungen scheinen geeignet, dieses mit einem Blick auf die Vorgeschichte ausklingen zu lassen.

Ranker beginnt mit einer Anfrage unserer Redaktion an das Innenministerium vom 20. Februar 1970 bezüglich der vom Bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel in einer Regierungserklärung 1967 angekündigten Gebietsreform. Geplant war eine weitgehende Kreis- und Kommunalreform, und die Auskunft hieß, dass die zu bildenden Landkreise eine Mindestbevölkerungszahl von 50.000 aufweisen sollen. Der Landkreis Illertissen mit Babenhausen und Einzugsgebiet lag damals knapp darunter, doch Innenminister Bruno Merk hatte betont, die Richtlinie flexibel zu handhaben.

