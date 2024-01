Illertissen

vor 16 Min.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner kommt in die Illertisser Schranne

Ilse Aigner (im blauen Kleid, auf dem Neu-Ulmer Stadtfest 2023) kommt am Samstag in die Schranne nach Illertissen.

Artikel anhören Shape

Ilse Aigner, die Präsidentin des Bayerischen Landtags, kommt am Samstag in die Historische Schranne nach Illertissen. Am Tag darauf wird gewählt.

Die Bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) kommt am Samstag, 27. Januar, um 16 Uhr in die Historische Schranne nach Illertissen. Sie tritt dort am Tag vor der Stichwahl um das Amt des neuen Landrats oder der neuen Landrätin zusammen mit der CSU-Landratskandidatin Eva Treu auf. Ilse Aigner habe volle Unterstützung für Eva Treu bekundet, heißt es von der CSU im Kreis Neu-Ulm. Die 30-Jährige, die in Pfuhl lebt, steht in der Stichwahl dem Elchinger Bürgermeister Joachim Eisenkolb gegenüber, der für die Freien Wähler ins Rennen geht. Die Veranstaltung in der Schranne ist öffentlich. (AZ)

Themen folgen