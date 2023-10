Langer Stau nach Auffahrunfall auf der A7 bei Illertissen

Drei Fahrzeuge sind am Sonntagnachmittag bei Illertissen zusammengestoßen. Der anschließende Stau reichte bis zur Anschlussstelle Dettingen.

Drei Fahrzeuge sind am frühen Sonntagnachmittag auf der Autobahn bei Illertissen zusammengestoßen. Der Unfallort befand sich auf der A7 in Fahrtrichtung Norden, etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Illertissen. Durch den Auffahrunfall auf der linken Spur wurden zwei Fahrzeuge beschädigt, eines blieb augenscheinlich so gut wie unbeschädigt. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Der Verkehr konnte einspurig rechts an der Unfallstelle vorbeifließen, dennoch reichte ein Stau bis zur Anschlussstelle Dettingen. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Altenstadt und die Autobahnpolizei Memmingen. (wis/stz)