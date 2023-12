Lastwagen gerät auf der A7 bei Illertissen in Brand

Bei einem Sattelzug läuft ein Rad heiß und das Fahrzeug fängt Feuer. So lief die Rettungsaktion der Feuerwehr bei Illertissen.

Auf der A7 bei Illertissen ist am Mittwochnachmittag ein Lkw in Brand geraten. Wenige hundert Meter vor der Ausfahrt Illertissen in Richtung Norden hatte der Fahrer eines Sattelzuges bemerkt, dass an der hinteren Achse seines Auflegers das rechte Rad heißgelaufen war und zu rauchen begann. Er unternahm erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher. Gleichzeitig alarmierten Ersthelfer die Feuerwehren Altenstadt und Illertissen.

Der Feuerwehr Altenstadt gelang es, den Brand so rechtzeitig zu löschen, dass das Feuer sich nicht weiter ausbreitete. Die Ladung bestand aus kunststoffbeschichteten Spanplatten, die vermutlich für den Küchenbau gebraucht werden. Die zur Unterstützung ankommenden Löschfahrzeuge der Feuerwehr Illertissen konnten wieder abrücken. Der Verkehr wurde einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet, sodass sich nur ein kurzer Stau ergab. Auch die Fahrzeuge des Rettungsdienstes fuhren wieder ab, ohne eingesetzt worden zu sein.

Nach Absprache mit der Polizei wurde der nur russisch sprechende Fahrer angewiesen, sein Fahrzeug unter Begleitung der Feuerwehr die wenigen hundert Meter bis zur Tankstelle auf dem Gewerbegebiet Leitschäcker vorzufahren und den havarierten Sattelzug dort abzustellen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (wis)