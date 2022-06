Lastwagen hat 85 Prozent mehr geladen als erlaubt

Die Polizei stoppt in Illertissen einen Lastwagenfahrer, der deutlich mehr transportiert hat, als erlaubt.

Eine Streife der Illertisser Polizei hat am Freitagvormittag einen Lastwagen gestoppt, der deutlich überladen war - nämlich zu 85 Prozent. Der 49 Jahre alte Fahrer transportierte Erdaushub auf der Ladefläche. Da eine solche Last für die Sicherheit im Straßenverkehr untragbar ist, musste der Mann sein Fahrzeug abstellen und eine Umladung veranlassen. Ihn erwartet ein Bußgeld in beträchtlicher Höhe. Die Polizei weist darauf hin, dass nicht nur im gewerblichen Bereich, sondern auch bei privaten Transporten von Grüngut oder Erde immer auf das Gewicht der Ladung geachtet werden muss. Dieses könne man leicht unterschätzen. (AZ)